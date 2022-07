Migliaia di bombole Gpl contraffatte, il traffico scoperto dalla Guardia di Finanza

Un traffico di bombole di Gpl di provenienza illecita è stato scoperto tra Lazio, Sardegna e Campania dalla Guardia di Finanza dei comandi di Frosinone e Cagliari.

Le indagini della Procura di Cassino hanno appurato che un distributore di bombole con sede in Sardegna era riuscito ad appropriarsi di circa 100mila contenitori vuoti, che aveva poi fatto riverniciare, per nasconderne la provenienza illecita, in un deposito di prodotti energetici situato in Campania. A quel punto sulle bombole venivano apposti cartellini indicanti false revisioni periodiche, mai effettuate, e le stesse venivano riempite con quantità di Gpl inferiori a quelle ufficialmente dichiarate. Infine avveniva la spedizione delle bombole agli acquirenti, irregolare anch'essa perché i contenitori venivano nascosti in autocarri telonati imbarcati su navi cargo o passeggeri in rotta tra la Sardegna e la Campania, con gravi rischi per l'incolumità di equipaggi e passeggeri.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato gli stabilimenti utilizzati per lo stoccaggio del gas, tra i quali un opificio in provincia di Caserta, 53mila litri di Gpl e oltre 8mila bombole destinate ad essere riempite. 14 persone (residenti nel Lazio, in Sardegna e in Campania) sono state denunciate per frode in commercio, appropriazione indebita, falsità materiale, attentato alla sicurezza dei trasporti, inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione.