Montagne di rifiuti a Primavalle

Continuano le segnalazioni dei cittadini sui cassonetti strapieni e sui rifiuti che continuano a marcire in strada. Difficoltà ancora nella raccolta della spazzatura capitolina, dopo l'incendio di Malagrotta. “Vergogna", commenta un telespettatore che ha documentato la situazione nel quartiere di Primavalle. In Via Luigi Maglione, i contenitori, posizionati tra una scuola elementare e il Commissariato di Polizia, strabordano.

Scenario ancora peggiore in Via Pietro Maffi, dove c'è una distesa di sacchetti di ogni genere, anche davanti ad attività che vendono generi alimentari e sotto i balconi dei palazzi. Si sentono odori nauseabondi, lamenta un residente.