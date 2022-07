No a discarica e termovalorizzatore

Nuova manifestazione ad Albano Laziale, che non vuole più essere considerata la soluzione ai problemi dei rifiuti romani. Per quarant’anni i cittadini hanno combattuto contro la discarica, riaperta a il 12 luglio dal sindaco Gualtieri per fronteggiare l’ultima emergenza. Adesso all’orizzonte c’è un nuovo nemico: L’inceneritore da 600mila tonnellate che dovrebbe sorgere non lontano da qui, a Santa Palomba.

Le scelte dell’inceneritore e dei biodigestori anaerobici sono considerate anacronistiche perché alternative alla strada più virtuosa della raccolta differenziata

Oltre all’immediata chiusura della discarica dal territorio arriva la richiesta della bonifica dell’area.