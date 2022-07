Pd e M5S in Regione vanno "d'amore e d'accordo"

Nel giorno in cui presentano alla stampa il pacchetto di misure del piano energetico del Lazio per i prossimi decenni Nicola Zingaretti e l'assessora Roberta Lombardi rassicurano i giornalisti: dicono di andare d'amore e d'accordo, che la crisi di governo e le elezioni anticipate non hanno cambiato nulla in Regione.

Il presidente della giunta, tradizionalmente considerato nella geografia interna del Pd un sostenitore del campo largo e dell'alleanza con i pentastellati, di cui è stato precursore, ha spiegato in questi giorni di condividere in pieno la scelta del segretario Letta di non includere i 5 Stelle in una alleanza per le elezioni politiche. Ma - ha aggiunto oggi - non avrebbe senso scaricare la crisi nazionale sul lavoro che stiamo facendo in Regione, dove la maggioranza comprende con i 5 stelle anche Azione e Italia Viva.



Zingaretti è prossimo alla candidatura alle politiche e paradossalmente potrebbe trovarsi di fronte come avversari Virginia Raggi, una delle punte di lancia che vorrebbe mettere in campo Giuseppe Conte, e un candidato forte di Azione e Italia Viva, se non andasse a buon fine l'allenaza con il Pd.

Poi, se Zingaretti fosse eletto lascerebbe la Pisana subito dopo, e a quel punto si tornerebbe a votare nel Lazio, probabilmente in autunno inoltrato. Su uno dei possibili candidati del pd, Alessio D'amato, Carlo Calenda aveva gà' dato il suo sì.

Ma al voto per le regionali manca tanto e le alleanze potrebbero cambiare di nuovo.