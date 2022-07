Proteggiamoci contro il virus: consiglio da Nobel

In onda sulle reti Rai lo spot del ministero della salute con la partecipazione del premio Nobel Giorgio Parisi.

Come spiega lo scienziato la quarta dose è fondamentale per gli over 60 e fragili perché:

- riporta la protezione contro il #Covid19 al livello più alto

- non sappiamo se e quando potremmo essere contagiati

- ci protegge dalla malattia grave

- chi ha più di 60 anni è più a rischio