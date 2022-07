Ultime dai raduni

Dal raduno della Roma a Trigoria è sempre e solo lui il chiodo fisso. Nicolò Zaniolo, il suo futuro, il corteggiamento della Juve, il possibile addio. Ieri le incomprensioni coi tifosi, in parte rientrate. Oggi un post enigmatico su Instagram: la foto del gol-partita contro il Feyenoord in finale di Conference e il commento "per non dimenticare...". Tanti tifosi gli chiedono di restare, ma il mercato è lungo e tutto è possibile. Di certo la Juve non è disposta a spendere i 50-60 milioni cash chiesti dalla Roma, e cerca semmai formule di pagamento dilazionato. In casa Lazio è iniziato il ritiro in Cadore, ad Auronzo. Sarri ha ancora una squadra molto incompleta e rischia di attendere ancora. Gila non ha potuto completare le visite mediche, mentre Patric, che ha rinnovato fino al 2027, è ancora in Spagna. In arrivo per ora il solo Marcos Antonio. Continuano le trattative per Romagnoli: il nodo sarebbero le commissioni da riconoscere al manager Enzo Raiola, cugino del compianto Mino. Per Casale si riaccende il duello col Monza. Intanto sono ufficiali le cessioni definitive di Adekanye agli olandesi del Go Ahead Eagles e di Vavro al Copenaghen. Lotito smentisce le frizioni con il direttore sportivo Tare che - si legge un una nota - continua a godere della considerazione e fiducia di società e presidente. Angelo Fabiani, arrivato dalla Salernitana, gestirà la prima squadra femminile e la primavera.