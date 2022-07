Rapporto Ispra 2021 sul consumo di suolo: ce lo stiamo mangiando

Aumenta la cementificazione in Italia. Lazio al nono posto del Rapporto annuale dell'ISPRA sul consumo del suolo. E' la Lombardia a guidare la classifica del cemento, seguita dal Veneto. La regina del terreno libero da edifici è la Valle d'Aosta. Imperatrice dei palazzi invece è Roma, la città con la maggiore occupazione del suolo in Italia. La pericolosità del dissesto idrogeologico è acuita dai fenomeni meteorologici estremi ma bisogna dire basta a continuare a costruire accanto agli alvei dei fiumi e nelle zone a rischio frana. “Vanno recuperati gli edifici dismessi o non utilizzati” Michele Munafò, coordinatore del rapporto lancia l'allarme. E' necessario invertire la rotta, come pure urgente è una legge nazionale sulla razionalizzazione e l'efficientamento del sistema idrico.