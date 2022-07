Rieti, la ripartenza della ex Lombardini

Primo giorno di lavoro per i dipendenti della ex Lombardini motori di Rieti. in città dal 1974. Lo stabilimento dopo 47 anni aveva chiuso i battenti a fine dicembre 2021.

Dopo estenuanti trattative condotte dai sindacati, era arrivato l'accordo con la IMR, azienda leader nella produzione di elementi per interni ed esterni di auto di lusso e sportive.

L'azienda ha assorbito tutti i 104 lavoratori. Oggi la ripartenza.

Nel servizio di Gemma Giovannelli le voci dei lavoratori, di Cristiano Capponi, Direttore Stabilimento IMR Rieti, del sindacalista Domenico Tavani della Fiom Cgil Rieti Eva, e di Claudio Di Berardino, Assessore al Lavoro della Regione Lazio.