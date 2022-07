Scritta sul Pantheon: rimossa con laser

E' stata rimossa con il laser la scritta comparsa la settimana scorsa sulle mura del Pantheon a Roma. In “'soccorso” del celebre monumento un'azienda fiorentina leader a livello mondiale e specializzata nella fabbricazione di laser per applicazioni medicali, industriali e per il restauro conservativo del patrimonio artistico e culturale.

Nel video il personale al lavoro per ripulire il Pantheon dai graffiti. Uno degli interventi ai tanti sfregi al patrimonio artistico di Roma ad opera di vandali e in qualche caso di turisti.