Sotto una nuova luce

Non c’è’ un centimetro quadrato che non sia affrescato all' interno della Cappella dell’Annunziata di Cori: pavimento a parte, volta e pareti sono interamente decorate come un incomparabile libro illustrato di pietra da un caleidoscopio di cicli pittorici. A idearlo, all'inizio del Quattrocento, il cardinal Pedro Fernandez de Frias, vicario pontificio e arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano nonché titolare dell' odierna provincia di Latina.

Nella cappella si susseguono le Storie della Genesi, e poi via via quelle dell' Esodo che culminano con il deciso cambiamento qualitativo e stilistico della scena della piaga della grandine in Egitto, committenza dei cardinali Cervantes e Carrillo De Albornoz che proseguono la decorazione lasciata incompiuta dal fondatore alla sua morte.

Committenza spagnola con differenti maestranze che si susseguono arrivando a irradiare, in un caso, precisi echi rinascimentali nella teoria di santi e di apostoli nel registro inferiore, come spiega Maria Sole Cardelli, direttrice della Cappella dell' Annunziata.

Per la campagna conclusiva di decorazione della Cappella è il Comune di Cori a farsi carico della realizzazione degli affreschi rimanenti, con gli efficaci e pungenti quadri dei dannati del Giudizio Universale sulla controfacciata, opera dell'artista locale Pietro Coleberti.

Il vecchio impianto è stato sostituito con uno a sorgenti a led di ultima generazione, che restituisce un' illuminazione morbida e uniforme.

Dal pomeriggio di lunedì 18 luglio sarà possibile, sempre contattando la Pro Loco di Cori visitare la Cappella della Direzione Regionale Musei del Lazio, tutti i giorni nella sua nuova veste luminosa, nella quale forme e colori si integrano mirabilmente, in una unità stilistica ritrovata