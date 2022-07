Si fermano i taxi

È cominciato questa mattina alle 8 lo sciopero nazionale di 48 ore dei tassisti. Nonostante il tentativo di mediazione in extremis al ministero dei Trasporti le auto bianche si fermeranno per due giorni, come protesta contro il mancato stralcio, chiesto dai tassisti, dell’articolo 10 del Ddl concorrenza. Il corteo è partito alle 10 da piazza della Repubblica per poi sfilare per le vie del centro storico fino a raggiungere Piazza Venezia. Ripercussioni sul traffico.