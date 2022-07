Traffico illecito di rifiuti e truffa: a processo decine di imprenditori

Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per i 31 indagati dalla Direzione distrettuale antimafia, accusati di traffico illecito di rifiuti e truffa. Secondo l'accusa gli imputati - imprenditori ciociari e romani - smaltivano rifiuti pericolosi senza dichiararli tali, non facevano la raccolta differenziata, non producevano il compost che dovevano produrre, facendo lievitare i costi per i 91 comuni del frusinate, molti dei quali parte civile nel processo.