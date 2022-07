Troppi imballaggi nei cassonetti

Cartone, plastica, e indifferenziata delle utenze non domestiche vengono raccolti dall'Ama in giornate e orari diversi, ma i commercianti e i titolari di bar, negozi e ristoranti nel centro di Roma si lamentano.

Il servizio non è efficiente - ci dicono - e non c'è nessuno che controlla se il ritiro avviene davvero. Per utenze non domestiche si intendono cartoni, scatoloni, imballaggi che servono a contenere le merci e che dovrebbero seguire un iter completamente separato per lo smaltimento.

Per quanto riguarda i mercati rionali il ritiro è previsto nel pomeriggio, invece per gli esercizi commerciali alle 7 del mattino e poi alle 20 di sera. Fatto sta che nelle vie commerciali la situazione è problematica. E c'è chi opta per un servizio privato, come alcuni grandi magazzini. Nessun commento finora da Ama, che abbiamo interpellato sul tema.