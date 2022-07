Estate di solidarietà per mamme e bambini fuggiti dalla guerra in Ucraina

Sono iniziate a giugno e termineranno a settembre le iniziative dell'Elis per le popolazioni che arrivano dall'Ucraina. Nl centro di formazione che si trova nel quartiere romano del Tiburtino c'è una scuola di italiano per 62 donne e 22 adolescenti, un centro estivo dedicato a 95 bambini e un percorso di orientamento al lavoro. Mentre le mamme sono in classe per imparare la nostra lingua assistite dai docenti, i loro figli svolgono attività sportive con gli operatori dell'Elis. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. Una estate di solidarietà nel segno della speranza, per chi deve ricostruire il proprio futuro.