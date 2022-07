Vulci: miniera di sorprese per gli archeologi

. Si tratta degli abitanti Etruschi dell'area che, dopo aver abbandonato i villaggi di capanne della zona, organizzano e cominciano a dare forma all'abitato che poi diventerà uno dei centri urbani più importanti dell'etruria.In una di queste sepolture è emersa un'urna cineraria a forma di capanna, che riproduce fedelmente le abitazioni italiche di 1000 anni prima di Cristo. "Si tratta di un ritrovamento eccezionale per uno scavo regolare come questo", ci dice Francesco Di Gennaro già sovrintendente del ministero della cultura. "È veramente rarissimo ritrovarne una che come in questo caso è in perfetto stato di conservazione", aggiunge. Secondo Carlo casi, direttore scientifico di fondazione vulci, questa nuova campagna di scavi ci sta restituendo un importantissimo tassello che ci aiuta a comprendere il processo evolutivo del Popolo Etrusco in queste zone. il primo anello di una catena storica nel quale gli abitanti di piccole comunità isolate si uniscono per costituire i grandi abitati e la cultura etrusca. lo scavo aperto il quattro luglio, chiuderà domani. Riprenderà il prossimo anno. Gli studiosi si aspettano altri colpi di scena