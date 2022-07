Reflecting Pasolini

Il suo volto non compare mai, ma ogni foto è impregnata del suo potente immaginario. Negli scatti del fotografo tedesco Ruediger Glatz, Pier Paolo Pasolini del quale ricorre quest'anno il centenario della nascita, è sempre presente: i luoghi, così come le architetture, ma anche gli oggetti, tornano a essere i personaggi della narrazione dell'intellettuale e regista. Glatz ha attraversato l' Italia in un viaggio geografico ed emotivo, che ritrova nei luoghi, dal Pigneto di Mamma Roma alla Torre di Chia degli ultimi anni, nelle vedute, nei dettagli, la stessa qualità dirompente così caratteristica del poeta in un rapporto nuovo e ambivalente con il tempo.

Accanto alla forza semantica dei paesaggi urbani, naturali e periferici, gli scatti che colgono la trasfigurazione dell' attrice Tilda Swinton nella sua performance Embodying Pasolini all' interno degli spazi del Mattatoio un anno fa. Il ciclo di immagini inedite ripercorre l' esperienza performativa che fa rivivere la cinematografia pasoliniana, nell'assenza e nella memoria dei personaggi che hanno indossato quegli abiti, innescando un singolare processo di conoscenza dell' opera del regista di Uccellacci e Uccellini ed Edipo Re riflessa dall'ineccepibile e silenziosa drammaturgia e nella sacralità austera dei movimenti di Tilda Swinton