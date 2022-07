Salvano bambini dalle fiamme: premiati in Campidoglio

Premiati in Campidoglio, nell’ Aula Giulio Cesare, gli animatori del centro estivo Le Palme che lo scorso 27 giugno hanno messo in salvo 33 bambini dall’incendio che è divampato sull’Aurelia. Presente anche Salvatore Petracca, assessore alle Politiche dell'Urbanistica e dell'Edilizia privata del Municipio XIII.

Riconoscimento dato anche ad alcune maestre in rappresentanza delle scuole materne La Luna Sapiente e Scintille di Fantasia che insieme ai loro bambini hanno vissuto momenti difficili a causa del fumo che si è propagato dall'incendio tra via di Casal Selce e via Bosco Marengo.

“È ora di alzare la testa. Non dobbiamo rassegnarci ad una città che brucia, colpita nelle ultime settimane da diversi roghi anche di dubbia natura, dal Tmb di Malagrotta all’incendio di sabato, e sui quali speriamo sia fatta velocemente chiarezza. È l'ora dell'unità, tutti insieme dobbiamo superare questo delicato momento, senza divisioni o strumentalizzazioni. E farlo con determinazione e coraggio, mettendo in campo soluzioni e interventi concreti e lungimiranti, in particolar modo sull’ impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti. Il gesto di coraggio delle ragazze e dei ragazzi del centro estivo Le Palme e delle maestre delle scuole materne rappresenta una positiva testimonianza di speranza e volontà di andare oltre le fiamme, perché c'è una Roma bella che vogliamo e dobbiamo custodire e rilanciare”, ha affermato la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli in occasione della premiazione.