Romagnoli sempre più vicino alla Lazio

Questione di cuore. Alessio Romagnoli non ha mai nascosto di fare il tifo per la Lazio. E adesso per l'ex capitano del Milan, quella maglia biancoceleste potrebbe essere davvero vicina. I tifosi sperano che l'annuncio ufficiale arrivi già stasera durante la serata evento a Piazza del Popolo, per la presentazione delle nuove casacche. L'accordo con il club di Lotito è ai dettagli finali. Manca la firma. Poi Maurizio Sarri avrà il leader che aspettava per la sua difesa. Contratto da circa 3milioni di euro a stagione, per il 27enne che si è svincolato dal Milan dopo sette stagioni. Un rinforzo in difesa anche per la Roma. Nella capitale è sbarcato ieri Mehmet Zeki Celik. Prime foto e visite mediche per il difensore turco. Terzino destro. Nell'ultima stagione con il Lille ha giocato 40 partite, segnando anche 3 gol. Accordo sulla base di 7 milioni di euro ai francesi. Per Mourinho un'alternativa di qualità a Karsdorp. Un tassello in più nel progetto della nuova Roma. Che prenderà il via domani quando i giallorossi si ritroveranno a Trigoria. Poi il 12 la squadra si trasferirà in Portogallo.