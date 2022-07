Villa romana di Collesecco, al via un progetto di valorizzazione

Anche se era una vera e propria fattoria con un settore destinato alla produzione agricola di olio e vino, la struttura collocata in una zona interna della Sabina Tiberina appartenente all' antico centro di mercato di Forum Novum, aveva tutte le carte per garantire un soggiorno confortevole ai suoi abitanti. Ed è proprio la parte residenziale dell' azienda agricola che è stata rinvenuta poco più di cinquant'anni fa, nel 1968. Il ritrovamento di un bollo su un orlo di un grande recipiente per le derrate, all' interno del Criptoportico, ambiente sotterraneo che consentiva il passaggio di persone e mezzi di servizio, ha consentito di attribuire la villa a un preciso proprietario, Marco Aurelio Cotta Massimo Messalino, ricordato da Tacito come uomo crudele e adulatore di Tiberio e da Plinio il Vecchio come scrittore di trattati agricoli, come spiega Francesca Licordari, archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Roma Metropolitana e la Provincia di Rieti.

Il settore residenziale della Villa è interamente ricoperto da pavimenti a mosaico, differenti per ogni ambiente.

In alcuni mosaici, si nota, oltre all' utilizzo del bianco e del nero, anche quello del rosso: è il cosiddetto marmo di Cottanello, impiegato nel XVII secolo dal Bernini e dal Borromini per la decorazione di alcune Chiese di Roma. In realtà si tratta di un calcare marnoso rossastro estratto fino a non molti anni fa in una cava a circa 1 km e mezzo dal paese. Colore acceso che oltre alla pietra locale, si ritrova anche sugli intonaci dipinti che dovevano interamente rivestire le mura in opus reticolatum.

Ora la Villa Romana di Collesecco è a un punto di svolta con un importante progetto di valorizzazione che punta al rifacimento della tettoia che protegge le testimonianze archeologiche. In attesa della partenza dei lavori, la Villa è al centro di una serie di visite guidate: primo appuntamento il 31 luglio alla scoperta dell' antica fattoria che fondeva attività produttiva e benessere con tanto di piccole terme in un insieme armonioso, immerso nella campagna Sabina.