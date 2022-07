Salvini chiede il commissariamento di Roma, Gualtieri promette il termovalorizzatore entro il 2025

I rifiuti, gli incendi, il decoro della Capitale al centro di una manifestazione di militanti della Lega al Campidoglio, ieri, con la capogruppo in Consiglio Comunale Matone, il consigliere della Lega Santori e il leader Salvini, che chiederà a Draghi - dice - il “commissariamento” della Capitale. Roma non può essere condannata a morire tra i rifiuti, con temperature che sfiorano i 40 gradi, mentre l'Amministrazione non fa nulla, afferma. Il sindaco intanto promette il termovalorizzatore entro il 2025.