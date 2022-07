La ricostruzione dell'incendio del Pineto

"Rogo colposo", recita il fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Roma per ora a carico di ignoti sull'incendio che ha colpito il parco del Pineto. Diversi inneschi sarebbero stati trovati nell'area interessata. Le prime chiamate ai pompieri di Roma riportano l'orario delle 13 e 13. Il punto zero, dal quale si ipotizza sia iniziato il tutto: via pineta sacchetti all'entrata del Parco.