Villa Adriana; cinema e arte nel nome della bellezza

Parlare di bellezza nel luogo del cuore dell'Imperatore Adriano, la Villa delle meraviglie a Tivoli realizzata tra il 118 e il 138 d.C. significa raccontare il fasto, l'eleganza e la ricchezza, che ancora dopo duemila anni sprigiona da questo luogo. Bellezza che per una settimana sarà protagonista di un raffinato gioco di rimandi e suggestioni tra le straordinarie testimonianze archeologiche del sito e una serie di film, attraverso il Villae Film Festival, rassegna cinematografica estiva giunta alla quatta edizione che coinvolge i due siti Unesco di Villa Adriana da oggi fino al 10 luglio e Villa d' Este dal 18 al 24. Bellezza come motivo di meraviglia, turbamento, ossessione, bellezza negata, nascosta e fine a se stessa. Un'esperienza totale e immersiva che prende il via questa sera alle 21 con Morte a Venezia di Luchino Visconti nel suggestivo palcoscenico delle Grandi Terme. Novità di quest'anno, un concorso dedicato a opere di Video Arte con una giuria di qualità e una proposta di contenuti che offre un racconto alternativo del nostro tempo. Le opere selezionate confluiranno nella mostra Vita Nova ospitata a partire dal 9 luglio sempre a Villa Adriana, una ricognizione sulla arte contemporanea italiana dal 1990 al 2010, i due decenni che hanno caratterizzato il cambio di secolo.