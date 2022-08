Santa Rosa a Viterbo, la mini macchina trasportata da 70 ragazzi

"Si fatica ma allo stesso tempo sai che stai facendo qualcosa di importante per la città". Uno dei mini Facchini commenta così il trasporto della mini macchina di Santa Rosa, nel quartiere Viterbese di Santa Barbara, 5 quintali per 12 metri di altezza, con in cima la Statua della Santa.

Per i 70 ragazzi, dai 13 ai 17 anni, in divisa bianca, con fascia rossa, la stessa tensione, la stessa determinazione che si leggerà sui visi dei loro colleghi più grandi, la sera del 3 settembre. Quella di ieri sera è stata un'altra tappa di avvicinamento al trasporto di Gloria, tra 5 giorni, che i viterbesi attendo da tre anni. Sabato scorso la minima macchina al Pilastro, il primo settembre nel centro storico.