Al matrimonio della figlia del boss Alvaro, la mappa delle alleanze dei clan

La limousine bianca nel cortile della basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio. Si sposa la figlia del boss, Vincenzo Alvaro.

24 giugno Giugno 2017. E’ un giorno importante. Il futuro marito – ricostruiscono i magistrati della Dda di Roma - appartiene alla famiglia di ‘ndrangheta Ferraro. Il matrimonio suggella un legame. La Dia identifica più di 300 invitati – nelle immagini che vi mostriamo per la prima volta - diversi pregiudicati per reati di mafia. Una mappa delle alleanze. Vincenzo Alvaro va ad accogliere personalmente un esponente di spicco dei Farao Marincola di Cirò. Ormai Roma è il centro degli interessi della famiglia Alvaro. E il “locale”, la cellula, è sempre più potente. Lo lascia intuire lo stesso zio Vincenzo in una conversazione di qualche tempo prima, captata dagli investigatori, e finita agli atti dell’inchiesta:



Siamo...una carovana...per fare la guerra... basta un attimo e uno si trova

Vincenzo Alvaro, 58 anni, per la direzione distrettuale antimafia di Roma è la mente commerciale. Per riciclare denaro. A partire dal 2015 inizia a investire nel settore ittico, nella panificazione, nella pasticceria, nel ritiro di pelli e olii esausti. E poi bar e ristorazione. Il suo nome non compare praticamente mai. Sa bene come fare:

Bisogna trovare un polacco, un rumeno, uno zingaro a cui regalare 500/1000 euro a cui intestare sia le quote sociali e le cose e le mura della società

Gli investigatori raccolgono indizi sui di lui intercettando il suo socio. Marco Pomponio. Ora in carcere. Imprenditore romano, quarantenne, che lavora nel settore ittico, unico non calabrese a far parte del “locale” di Roma. Così parlava con la moglie, anche lei arrestata

La gente inizia a capire...adesso anche a Fiumicino sanno che non devono venire a fare i furbi...te l'assicuro... quando gli ho nominato Zio ... sei di giù... ma lo sai chi è il socio mio? Zio...AH...AH...Vincenzo Alvaro...lo sai chi è? Lo so sì chi è...ecco, tu sei paesano? Ti voglio bene...Sbloccami questa situazione...

Un nome quello dello zio Vincenzo che incute rispetto e timore