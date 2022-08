Amaseno, il sangue di san Lorenzo è tornato a scorrere

La devozione è forte, diffusa, storicizzata da secoli “ma è vissuta – dice don Italo Cardarilli, parroco di S. Maria Assunta ad Amaseno – in maniera più pacata rispetto all'analogo culto a Napoli per San Gennaro perché rientra quasi nell'ordinarietà della nostra vita cittadina, cosa che si addice ad un piccolo centro”.

Da domenica scorsa, fino a ieri sera ad Amaseno, 4000 abitanti in provincia di Frosinone, si è ripetuto il prodigio della liquefazione del Sangue di San Lorenzo, che ogni anno, proprio nei giorni della ricorrenza liturgica che coincide con il martirio a Roma nel 258, a differenza del Santo partenopeo non delude mai i fedeli. Infatti, dal '600 ad oggi, le cronache riportano che il Sangue si è sempre sciolto in queste date, alle quali si aggiungono delle liquefazioni straordinarie che ad esempio dall'inizio degli anni 2000 sono state due.

Il Sangue – che in realtà è sangue e grasso nel quale c'è pure un piccolo lembo di pelle, si scioglie autonomamente, senza che sia mosso e su di esso non influisce il caldo, visto che liquefazioni straordinarie si sono avute pure con temperature più basse, come in marzo ed in ottobre.

La reliquia è presente nella cittadina del frusinate, che fino al 1872 si chiamava San Lorenzo in Valle, da prima del 1100. Una pergamena del 1177, rogito della consacrazione della chiesa di Santa Maria Assunta, parla infatti della reliquia come “pinguetudine di San Lorenzo Martire”. All'inizio del '600 Papa Paolo V Borghese, avuta notizia della reliquia, ne fece prelevare un quarto per portarla a Roma.

Ora il piccolo vaso di cristallo antico, sigillato ma sbeccato sul bordo superiore, contiene 50 grammi di sostanza che, solitamente raggrumata e scura, proprio nei giorni della festa diviene limpida, quasi trasparente e rosso rubino.

Il culto di San Lorenzo è particolarmente presente anche a Roma, dove a questo diacono originario della Spagna, martirizzato nella zona di via Panisperna e sepolto nell'area antica del Campo Verano, sono dedicate ben 34 tra Chiese e Basiliche, più di quante portino il nome di San Pietro e San Paolo, patroni della Città, forse perché Lorenzo morendo pregò per la Città di Roma.