Ancora cinghiali a spasso in città

Una famiglia di cinghiali composta da due esemplari adulti e almeno sette cuccioli.

Sono stati avvistati e filmati da un telespettatore del Tg Lazio in via Vallombrosa, non lontano dalla Riserva dell'Insugherata, nel quadrante nord-occidentale di Roma.

Il piccolo branco, verso sera, si è spinto molto vicino alle case in cerca di cibo, prendendo d'assalto alcuni cassonetti della spazzatura ricolmi.

Tra i residenti cresce la preoccupazione per la sicurezza stradale e per l'igiene.