Dopo il successo in tutta Italia di Spaghetti Unplugged, dal 25 al 28 agosto 2022 debutta a Roma - nella periferia nord est di Ottavia, Via Casal del Marmo 216 - CousCous Unplugged, spin off del noto format diretto e ideato da Davide Dose, con Giovanni Romano e Gianmarco Dottori: 4 giorni di musica, incontri, open mic e talk alla scoperta della nuova e della storica scena rap romana e italiana.

Nel servizio di Antonella Pallante l'intervista all'ideatore Davide Dose