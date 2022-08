Covid e natura, nelle città con più verde meno casi e morti

Gli alberi e le piante come filtri naturali a protezione di malattie, patologie croniche e virus, come il Covid 19. è questo in estrema sintesi il risultato di una ricerca Sima, la societa italiana di medicina ambientale elaborata insieme alla facoltà di medicina dell'univesita complutense di Madrid e del Sannio. 18 le città analizzate, 10 italiane e 8 spagnole.



Dunque l'inquinamento e il verde pubblico hanno un ruolo decisivo sulla diffusione del virus. In città più green e pulite, dimostrano e confermano i ricercatori, si vive meglio e più a lungo, perché si evitano anche patologie importanti all'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Roma una delle città più verdi di europa, afferma il presidente del Sima Miani, e ha certamente un vantaggio competitivo in termini di qualità dell'aria rispetto alle altre città italiane.