Covid e scuola, aeratori in meno del 6% delle classi

Covid e sicurezza a scuola. Un tema tra i più dibattuti nel periodo acuto della pandemia e ancora oggi. Come annunciato dal ministro della salute Speranza a settembre non ci sarà l'obbligo di indossare i dispositivi, ma si monitorerà l'evoluzione dei contagi: nei prossimi giorni primo test con gli esami di riparazione, che interessano il 20 per cento degli studenti delle superiori, molti istituti hanno scelto di far indossare la mascherina chirurgica. Sulla ripresa forti lamentele dei sindacati per classi che restano vecchie, piccole e prive di aeratori: la Uil ricorda che finestre aperte e pulizia ordinaria sono le uniche soluzioni in campo. Secondo un sondaggio tra gli studenti, lo scorso anno le classi che tenevano le finestre aperte erano il 95%: il 77% delle classi poi non ha sistemi di ricambio dell'aria, mentre solo il 5,6% degli istituti si sarebbe dotato di purificatori.

Nel servizio di Filippo Pala, l'intervista a Elio Rosati, Presidente Cittadinanzattiva Lazio