La crisi delle sale cinematografiche romane

Una crisi drammatica. Definisce così la situazione dei cinema della Capitale il Presidente di Anec Lazio, Leandro Pesci. Gli ultimi numeri parlano chiaro. Rispetto alla stagione 2018/19 i dati Cinetel hanno registrato un meno 54% degli spettatori al 31 luglio del 2022. Nel 2021 gli incassi erano calati del 73%, nel 2020 del 69% . Cifre su cui ha pesato la pandemia, ma con l'allentamento degli ultimi mesi e l'intervento delle istituzioni a sostegno del settore tutti gli operatori speravano in una ripresa. Ma ad un'estate con pochi film in uscita si sono aggiunti gli effetti della guerra in Ucraina e la crisi energetica.

Nel servizio di Antonella Pallante l'intervista a Leandro Pesci, presidente di Anec Lazio