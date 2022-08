Ferragosto nel carcere di Rebibbia

L’estate momento critico per gli istituti penitenziari. Quest’estate ancora di più, a causa del drammatico incremento dei suicidi in tutta Italia. Per Ferragosto il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Carlo Renoldi ha scelto di visitare la casa circondariale femminile di Rebibbia. "Un modo - ha detto - per portare vicinanza a tutta la nostra comunità". Qui ci sono 328 detenute, una settantina in più rispetto alla capienza prevista. Il sovraffollamento resta il problema numero uno delle carceri per Nessuno Tocchi Caino che ha visitato la struttura in questo giorno di festa.

Nel servizio di Pasquale Notargiacomo l'Intervista a: