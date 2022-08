Gli affari e le violenze del boss calabrese nei video e nei sonori inediti dell'inchiesta Propaggine

Schiaffi. Spari. Insulti. Grida di terrore. Quello che vi mostriamo in queste immagini esclusive è il punto di partenza dell’inchiesta Propaggine che ha svelato per la prima volta l’esistenza di un locale di ‘ndrangheta a Roma. 43 arresti. Qui siamo in un’officina di Montecompatri. Il personaggio da cui iniziano le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia è Giuseppe Penna detto Pino, 48 anni.



È originario di Sinopoli vive da anni a Roma. Organico alla ‘Ndrangheta scrivono i magistrati. È lui a portare i pm ad Antonio Carzo e Vincenzo Alvaro. I capi, secondo gli inquirenti, del “locale”, la struttura romana. Legata alla casa madre, in provincia di Reggio Calabria, ma al tempo stesso autonoma. Per la prima volta vi facciamo sentire un’intercettazione dove antonio Carzo spiega la struttura.

Noi siamo qua, guardate quanto siamo belli qua. Noi abbiamo una propaggine di là sotto. Noi ci facciamo i c…i nostri. Come gli spada si fanno i c…i loro, o no?, registrano gli investigatori nelle intercettazioni.



Come gli Spada. Antonio Carzo si stabilisce a Roma nel 2014, ma evidentemente non gli serve molto per entrare a far parte delle dinamiche criminali della Capitale. Poco dopo il suo arrivo viene creato il “locale”. Sei come il Papa gli dice uno degli affiliati:

Se vuoi domani domani mi dici questo lo bruci, e io te lo brucio. Perché sei come il Papa



I numeri e la potenza del gruppo romano crescono rapidamente. È ancora Carzo a raccontarlo:

Che siamo assai pure qua.. volta e gira siamo qualche 100 di noi altri anche in questa zona del Lazio.



Numeri imponenti. Per questo quando arriva voce di un’indagine della Procura la necessità è stare quieti quieti. Trent’anni dopo le stragi di mafia che uccisero Falcone e Borsellino, risuonano ancora minacce contro i magistrati:



Dobbiamo stare più quieti… Pignatone Cortese Prestipino sono tutti quelli che combattevano dentro i paese nostri..Cosoletto. Sinopoli. Tutta la famiglia nostra…maledetti.