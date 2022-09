La 'Ndrangheta e i rapporti con il clan Fasciani e le violenze sui debitori

L’incontro in un bar di Ostia. Luglio 2018. Immagini inedite. Da una parte Vincenzo Alvaro, uno dei due capi secondo la Dda del locale di ‘ndrangheta di Roma. Dall’altra Terenzio Fasciani. Reggente del clan di Ostia. Le strette di mano nonostante l’atmosfera sia tesa. In ballo c’è un credito da più di 200mila euro. Soldi che Marco Pomponio – imprenditore ittico - socio di Vincenzo Alvaro deve riavere da due soggetti vicini ai Fasciani, come racconta lui stesso:



c'è a Ostia una famiglia di criminali, si chiama la banda FASCIANI...quando sono andato là per farmi ridare i soldi lo sai che mi hanno detto un anno fa?...mi hanno detto sbrigati ad andartene perché se no neanche ritorni a casa...vai su internet...segnati FASCIANI



Per evitare che la situazione degeneri Vincenzo Alvaro si interessa alla questione. Lo zio è rispettato a Roma. Al Binario 96, uno dei locali sequestrati dalla Dia, in un’altra circostanza per parlare di affari arriva Giuseppe Spagnolo. Elemento di spicco della cosca Farao Marincola. Marco Pomponio lo descrive così:



... Comanda tutto giù!!.. Tutto comanda!!.. Comanda.. su tutto!! Su tutte le cose che passano per là! Dall'ittico al pane, alla pasta, al pesce... Tutto per lui deve passare!!



Rispettosi con i forti. Ma i modi cambiano con chi non ha protezioni in alto. Come con i fratelli Guerra. Gestiscono un banco del pesce e hanno un debito non pagato. Nella notte tra il 10 e l’11 luglio 2017, Pomponio li affronta al Car di Guidonia. Ne lascia uno per terra, e minaccia così l’altro:



Tanto non lavori uguale...ti faccio smettere di lavorare....!! ..oh alzalo perché te lo faccio finire qui dentro...forse non hai capito!!..portalo via che lo faccio ammazza'!!!..forse non hai capito che non stiamo a giocà!!!.tre minuti e vi tiro addosso!..vuoi vedè?? Vuoi vedè che vi tiro addosso??!!.

Nonostante l’intervento del 118 per la violenza e le minacce nessuno sporgerà denuncia.