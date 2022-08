I suini della Sfattoria degli Ultimi destinati all'abbattimento

Non si ferma la polemica per il provvedimento della Asl Rm 1 che lo scorso 8 agosto aveva imposto l'abbattimento di circa 130 suini ospiti della struttura per animali maltrattati la Sfattoria degli ultimi.

La misura è stata confermata da una decisione del Tar del Lazio che respinge il ricorso avanzanto dalla struttura e salva solo due maiali, ritenuti animali da affezione, ponendo invece sotto sequestro gli altri. Il Tribunale Amministrativo rinvia comunque la trattazione collegiale del caso alla Camera di Consiglio fissata per il prossimo 12 settembre.

Una decisione che risponde alle esigenze di contenimento della peste suina (la struttura si trova infatti all'interno della così detta zona rossa), ma che solleva la mobilitazione di molti difensori dei diritti degli animali che chiedono di salvare questi maiali in quanto non parte di un allevamento ma ospiti di un luogo di ricovero. Si tratta di animali sani non destinati alla produzione di alimenti, che sono stati salvati da violenze, argomenta chi chiede la sospensione del provvedimento e la convocazione di un tavolo di confronto con la Direzione Sanità Animale, la Regione Lazio, il Commissario straordinario per la Peste Suina.

Tra quanti si sono mobilitati in difesa dei 130 suini della Sfattoria degli ultimi anche l'attore Massimo Wertmüller, in prima linea per la difesa dei diritti degli animali, che è stato ospite del Tg Lazio.