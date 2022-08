"Il Pataffio" in corsa per il Pardo

Unico film italiano in concorso al festival di Locarno

E' il solo film italiano in concorso al festival di Locarno, “Il pataffio”, commedia di ambiente medievale , tratta dal romanzo omonimo dello scrittore e regista Luigi Malerba, che con il suo film “Donne e soldati” ispirò a Monicelli la saga di Brancaleone.

E dell'atmosfera e della esilarante ricerca linguistica della celebre saga si sentono gli echi in questo film diretto da Francesco Lagi e interpretato da Valerio Mastandrea, Alessandro Gassman, Giorgio Tirabassi, Lino Musella e Viviana Cangiano, che racconta la storia di due nobili, un marconte e una marcontessa, neosposi, che vanno a prendere possesso del feudo ricevuto da lei in dote. Un castello diroccato e poverissimo, dove vivono affamati sudditi ribelli.

Le musiche, che creano la giusta atmosfera, sono di Stefano Bollani.