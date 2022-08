In bici per battere il Parkinson

Sfidare il Parkinson, non dargliela vinta. Lorenzo Sacchetto, 56 anni, ce la sta mettendo tutta.

Dopo una delicata operazione per la stimolazione celebrale profonda, cioè l'impianto di elettrodi nel cervello, ha progettato una sorta di pellegrinaggio sulle due ruote. Lo scopo era una visita alla tomba di Papa Giovanni Paolo II. E partecipare anche all'udienza di Papa Francesco.

Padova Roma in bicicletta. 500 chilometri in 8 tappe.

Al suo fianco Raffella Roveron, compagna di vita grande appassionata di sport, che ha spiegato come la preparazione del viaggio abbia avuto bisogno di una lunga preparazione atletica.

I due sono stati seguiti per il reportage fotografico da Giovanni Diffidenti e dall'associazione Parkinson del Veneto nella persona di Giovanna Grando.

230, 280 mila. Forse di più. Conoscere i numeri del Parkinson è difficile. Chi ce l'ha , tende a nascondersi. Anche perché è considerato una malattia degli anziani, mentre si assiste ad un netto incremento di casi tra pesone sotto i 50 anni.

E i medici faticano a riconoscere i sintomi. Spesso viene scambiato con la depressione e addirittura i blocchi motori vengono fatti risalire ad altri fattori.

L'avventura di Lorenzo e Raffaella da sfida privata è diventata parte integrante della campagna Non chiamatemi morbo della Confederazione Parkinson Italia.