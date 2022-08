La Carmen di Bizet e il Barbiere di Siviglia alle Terme di Caracalla

Ultima replica stasera alle 21 per la Carmen di Georges Bizet prodotta dal Teatro dell'Opera di Roma. Orchestra, coro e corpo di ballo del lirico romano, sul podio Jordi Bernacer. La regista Valentina Carrasco ha ambientato l'opera in una zona di confine tra Messico e Stati Uniti. La scenografia è di Samal Blak e i costumi di Luis Carvalho. Applausi a scena aperta per il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini che dopo aver debuttato martedi scorso avrà tre repliche, il 5, il 7 e il 9 agosto. Il capolavoro rossiniano è messo in scena come uno spettacolo hollywoodiano degli anni 20 da Lorenzo Mariani, le coreografie sono di Luciano Cannito, a prestare la sua voce al factotum è il baritono Markus Werba. Dirige l'orchestra Stefano Montanari. Il Barbiere di Siviglia è l'ultimo titolo che chiude la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Il servizio è di Daniela Bruni