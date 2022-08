Torna per le strade di Viterbo la macchina di Santa Rosa

Mancava da due anni dalle strade della sua città, ma ora è tornata.

È la Macchina di Santa Rosa, il baldacchino trionfale che sostiene la statua della santa patrona della città.

I due elementi raggiungono i trenta metri di altezza e 50 quintali di peso che vengono portati a spalla per le vie di Viterbo da un centinaio di facchini nella tradizionale processione che si tiene ogni anno il 3 settembre, ma che l'emergenza sanitaria ha costretto ad annullare per due volte.

Rimasta deposta negli hangar, divisa in quattro tronconi, è stata portata da quattro camion, a San Sisto, all'interno di Porta Romana, dove sarà assemblata.

"La macchina, quest'anno", dice il suo progettista Raffaele Ascensi, "È tornata alle origini. Come al suo esordio nel 2015 è stata dipinta tutta di bianco".

Per rimettere insieme tutti i pezzi della macchina è stata allestita un'impalcatura per tutta l'altezza della statua