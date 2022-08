Lavinia Montebove, quattro anni fa l'incidente nel parcheggio dell'asilo

Il 7 agosto 2018 è un martedì.

Lavinia Montebove, 16 mesi di vita, gattona da sola nel parcheggio di un asilo privato a Velletri.

Un'auto guidata dalla mamma di un altro bimbo fa retromarcia, non vede la piccola e la investe.

Da allora, da quel tragico e doloroso incidente, la bambina viva in stato vegetativo.

Per assegnare le responsabilità di quanto accaduto è in corso un processo. Sul banco degli imputati la donna che era alla guida dell'auto e la maestra che aveva in custodia la piccola accusata di abbandono di minore.

Entro dicembre è attesa la sentenza. Ma il primo non sarà l'unico grado di giudizio. E il rischio di prescrizione è molto alto.