Entusiasmo Capitale

Il pari 0-0 della Lazio con il Valladolid non guasta l'umore di Sarri e non intacca l'entusiasmo dei tifosi. Domani visite mediche per il portiere Provedel, ottavo acquisto di Lotito. Raggiunta quota 22mila per i nuovi abbonati.

Olimpico gremito per la presentazione della Roma: esordio tra le mura amiche per Dybala contro gli ucraini dello Shakhtar. Atteso anche il neo acquisto Wijnaldum. Incasso devoluto in beneficenza a favore della popolazione di Leopoli. Nell'intervallo il concerto di Blanco, grande tifoso romanista.