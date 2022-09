Le minacce della 'Ndrangheta a donne e bambini, l'acido in faccia a chi non paga i debiti

Io me la prendo coi tuoi perché gliel’avevo detto all’inizio. Lasciami perdere a me. Guarda che io se ci sono i bambini ti prendo i bambini dice...i bambini che servono? Per fargli male solo a questo. Se non ci sono c’è la moglie, c’è la mamma. Ma non è che gliel’ammazzo. Gli butto tanto di quell’acido in faccia alla moglie che quando la guarda deve dire per me per colpa mia

Le minacce feroci per un debito non pagato. Intimidazioni. Metodo mafioso. Anche a donne e bambini. A parlare è Antonio Carzo. 62 anni, per carisma e credibilità è lui secondo i magistrati della Procura Antimafia – a ricevere dalla cosiddetta Provincia – l’organo di vertice della ‘ndrangheta - il mandato per creare il locale, la struttura di Roma. Conosce le regole, i riti, può conferire le doti, i gradi di ‘ndrangheta. Con Vincenzo Alvaro – l’altro boss si incontrano molto di rado. E quasi sempre al solito bar. nonostante sia giù sotto sequestro. Brevi conciliaboli, ripresi dagli uomini della Dia:

Con Vincenzo ci vediamo solo se necessario coi suoi cognati, ma se no stiamo mesi

Stare quieti per non attirare l’attenzione. A volte però anche il boss perde la pazienza. Succede ancora con un debitore. Antonino Delfino, imprenditore nel settore abbigliamento. Così Carzo va personalmente in uno dei suoi negozi in un noto centro commerciale della capitale. E quando non lo trova esce con le buste piene di scarpe. Poi quando il debitore smette di pagare, ancora, il boss chiede a uno dei figli e a un altro affiliato di dargli una lezione:

Poi glielo dici...gli devi dire "la prossima volta ti va peggio con l’a…ha detto mio padre che vuole tirarti l'acido in faccia per bruciarti... così capisci con chi hai a che fare…

Violenza fisica e all'occorrenza armi. Procurarsele non è difficile per il gruppo. Anche le più potenti. In un’altra conversazione sempre Antonio Carzo parla così con il figlio Vincenzo:

Pure il bazooka pensa che porta

Quello è buono pure … quando si può sotterrare da qualche parte

Sì ma minimo devi avere un pezzo di terra.

Un bel pezzo di terra (ridono)

Per un coso di quello si prendono 10 anni… 7 si prendono per il Kalashnikov