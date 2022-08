Le voci dal quartiere del tunnel

Il giorno dopo, l'umore di negozianti e residenti di via Innocenzo XI. Il tunnel scavato per estrarre l'uomo rimasto incastrato a sei metri di profondità diventa oggetto di ipotesi. Nessuno o quasi aveva notato nulla di strano. Il quartiere residenziale di recente colpito da tanti furti in appartamento. Tante le bande del buco che hanno segnato la storia criminale della Capitale.