"Ma quale banda del buco, erano lì per caso"

Dovrebbe essere dimesso oggi dall’ospedale Gemelli l’uomo che ieri è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere rimasto bloccato per otto ore in un cunicolo a circa sei metri di profondità in via Innocenzo XI, zona Aurelio di Roma. Si tratta di un trentenne romano, sarà ascoltato nei prossimi giorni dai carabinieri. Sulla vicenda sono in corso le indagini coordinate dalla Procura di Roma, e con il passare delle ore si rafforza il sospetto che la banda stesse lavorando per mettere a segno un colpo scavando un tunnel nello stile di una banda del buco. L’uomo, rimasto intrappolato, è stato denunciato per danneggiamento e crollo colposo, così come le altre tre persone fermate nelle vicinanze del negozio. Per i due uomini del gruppo che hanno tentato di fuggire alla vista dei carabinieri è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Hanno precedenti per furto. Questa mattina sono comparsi davanti al giudice per la direttissima. Nei prossimi giorni sarà ascoltato anche il proprietario del locale vuoto dove il gruppo stava facendo dei lavori. Gli investigatori vogliono verificare se ci siano altre persone coinvolte. E poi c’è da capire quale fosse l’obiettivo della banda. Nei paraggi ci sono due banche, a qualche centinaio di metri.

L'avvocato dei due imputati, Carmine Pescarosa, ha chiesto i termini a difesa e valuterà la richiesta di un rito alternativo. Quanto alla ipotesi che fossero parte di una “banda del buco”, l'avvocato spiega che quella di un colpo del genere "è una figura datata, ce ne sono state e ce ne saranno tante. Ma da qui a poterla contestare ai due imputati mi sembra difficile, visto che si trovavano in una situazione che addirittura - eventualmente - precede gli atti preparatori". Il giudice ha convalidato l'arresto, ma non ha applicato misure cautelari a carico dei due, e fissato al prossimo 20 dicembre il processo.