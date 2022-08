Pazienti psichiatrici gravi. "Marciscono in casa insieme ai genitori"

È stato sottoposto a un secondo intervento chirurgico l'uomo di 31 anni ferito a una vertebra dai colpi di pistola esplosi da due agenti intervenuti in seguito a un TSO non riuscito.

L'uomo - affetto da schizofrenia acuta e già in carico ai servizi sanitari - vive con la famiglia in zona Appio Tuscolano.

La testimonianza della grave situazioni in cui versa la famiglia nelle parole del cugino, Fabio.

La ricostruzione dell'accaduto

Il padre chiama il 118 per calmarlo in seguito a una forte crisi. I sanitari non riescono a sedarlo. Intervengono due agenti di polizia. Che fanno uscire tutti dalla stanza. Si sente uno sparo, poi un altro.

Sono gli stessi agenti a ricostruire l'accaduto: l'uomo si sarebbe scagliato contro di loro con un coltello. Dopo un primo tentativo di fermarlo con un taser, uno dei due agenti esplode un colpo. Lo ferisce alla gamba. Ma il 31enne non si placa. Il secondo colpo lo raggiunge all'addome.

Ora l'uomo è sorvegliato da un agente di polizia penitenziaria all'ospedale Pertini. È accusato di tentato omicidio.

Per le ferite riportate i due poliziotti hanno avuto una prognosi di quattro giorni.

Ma il timore dei familiari e della garante dei detenuti che ha denunciato il fatto è che l'uomo, già giudicato incapace di intendere e di volere, possa essere messo in carcere in attesa che sia chiarita la sua posizione.