Maltempo nel Lazio: danni e alberi caduti

Un albero precipitato a un passo da una casa. Decine i rami strappati che si sono abbattuti su lampioni e cavi dell'alta tensione. Colpito anche un distributore di benzina, che è rimasto con l'insegna distrutta e il rivestimento della pompa scardinato. Questo lo scenario all'indomani della tromba d'aria di ferragosto che ha travolto strutture e vegetazione lungo il litorale pontino. La zona è quella tra Latina e Terracina, in particolare tra le vie Migliara 48 e 54, le strade che uniscono perpendicolarmente la via Appia e la Pontina dirette verso il mare e che nel pomeriggio di ferragosto hanno fatto da canali per la pioggia che si è abbattuta in grande quantità e in un arco di tempo breve: l'ormai classica bomba d'acqua. In questo caso i danni maggiori sono quelli provocati dal vento. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. In alcuni casi sono stati gli stessi cittadini ad attivarsi con trattori per rimuovere i tronchi d'albero dalle strade. Chiuse al traffico un tratto dell'Appia e della Pontina. Al lavoro le forze dell'ordine e le squadre Anas Intanto si protrae per trentasei ore l'allerta gialla per temporali diramata dalla Protezione Civile che interessa le zone dei bacini di Roma, l'Aniene, i bacini costieri del sud della regione e il bacino del Liri.

Di seguito un video girato a Monte Grappa tra Latina e Sabaudia