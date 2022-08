Pier Paolo Pasolini raccontato dai fumetti

Più di 80 opere, tratte da 4 Graphic Novel, di alcune delle più prestigiose firme del fumetto italiano, da Toffolo a Palumbo, da Costantini a Maconi, per ripercorrere la vita e le opere di Pierpaolo Pasolini poeta, sceneggiatore, attore, regista, scrittore, pittore, romanziere e drammaturgo, in occasione del centenario della sua nascita.

Diverse le chiavi di lettura: tenere o crude, oniriche o esplicite, furiose o spirituali, comunque sempre emozionanti. Tavole originali, ma anche illustrazioni di copertina, bozzetti preparatori, disegni e stampe inedite. Dopo il successo nel 2021 della mostra Women In Comics, Palazzo Merulana torna ad omaggiare fino al 2 ottobre la Nona Arte con “Cuore cosciente”, Pier Paolo Pasolini raccontato nel Fumetto. L’esposizione, prodotta da ARF! Festival, in collaborazione con CoopCulture, sarà accompagnata anche da una rassegna di appuntamenti settimanali, ogni giovedì pomeriggio a Palazzo Merulana, con una selezione degli autori in mostra, che incontreranno il pubblico in presenza.

Nel servizio: Stefano Piccoli, curatore della mostra e Letizia Casuccio, Dirigente Generale Coop Cultura