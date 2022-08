Riaperto il sentiero Moravia

Esultano i volontari dell'associazione "Il fortino", per il recupero, dopo una lunga battaglia, del diritto dei cittadini di transitare lungo quello che ormai è chiamato il sentiero Moravia, per accedere al mare in un lungo tratto della spiaggia di Sabaudia povero di discese pubbliche.



Il percorso, un stretto camminamento tra la macchia mediterranea, è una pertinenza della villa che appartenne allo scrittore romano e a Pasolini, ora di proprietà di una società immobiliare, che quando l'ha acquistata ha chiuso la porticina che gli scrittori avevano sempre volontariamente mantenuto aperta a tutti per accedere all'arenile, lasciando così un segmento di un chilometro circa completamente privo di discese libere.

L'ordinanza del Sindaco prevede che resti aperta fino al 30 settembre, anche nelle future stagioni estive.



Sono scarsi gli accessi pubblici al mare in questo tratto pontino, tra Sabaudia e San Felice, poco attrezzati per le persone a mobilità ridotta, occorre difendere quelli rimasti liberi. Una battaglia costante per l'associazione, ora impegnata su un altro fronte, quello di via delle Batterie, sul promontorio del Circeo, che qualcuno vorrebbe chiudere al transito.