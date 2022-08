Riapre Sabau Beach

A Sabaudia ha riaperto, anche quest'anno, il Sabau Beach, un tratto di arenile attrezzato dove è consentito il libero accesso ai cani e ai loro accompagnatori. Lungo circa 80 metri, si trova al chilometro 27 del Lungomare Pontino in corrispondenza della discesa A17. La spiaggia attrezzata è gestita a titolo gratuito dai volontari dell’associazione Mondocane dispone di ombrelloni, sedie, lettini, un punto di presa per acqua potabile, ciotole, palline ed altri servizi essenziali. Sono ammessi cani socievoli, abituati a stare in spazi pubblici, ma soprattutto in regola con le vaccinazioni e con l’iscrizione all'anagafre canina. Obbligatorio raccogliere le deiezioni del proprio animale e il riscacquo con l'acqua di mare. L'arenile, garantiscono gli organizzatori, è il più pulito di tutto il litorale ed è gratuito. Per i servizi offerti può bastare un libero contributo.