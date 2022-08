Come ogni anno, in estate ritorna l'emergenza sangue nel Lazio. Con le ferie diminuiscono i donatori e si rischia il rinvio di interventi chirurgici e trapianti. Ma con il Covid negli ultimi due anni il volume della raccolta di sangue e plasma è calato dappertutto. Così anche le regioni più virtuose, come Toscana e Lombardia, che tradizionalmente trasferivano scorte a quelle più bisognose, si son trovate a loro volta in difficoltà.

L'appello a donare il sangue nell'intervista al professor Antonio Pavan, Direttore UOC di Medicina Trasfusionale al Policlinico Umberto Primo.