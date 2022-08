Torna la Scopigno Cup ad Amatrice

Un omaggio silenzioso al monumento che ricorda le vittime del sisma del 2016. Prima di scendere in campo per la partita iniziale della 30° edizione della Scopigno Cup, i giocatori di Lazio e Inter under 17 hanno sostato nel parco Don Minozzi di Amatrice. Poi nello stadio “Paride Tilesi”, dove durante l'emergenza del terremoto furono posizionate le tende, fischio d'inizio dello storico torneo. Quest'anno le partire si giocheranno in sei città: Amatrice, Rieti, Roma, Napoli, Terni e Cittareale dove nel nuovo impianto si sfideranno per a prima volta le atlete del calcio femminile. Dodici squadre che si contenderanno il trofeo nel quale si misureranno i futuri campioni di domani. Per la cronaca: nella prima la Lazio ha battuto l'Inter 2-0. Quattro giornate nel segno dello sport con uno sguardo al sociale. La finale venerdì, con diretta di Raisport. E domani mattina, l'incontro più atteso, quello con Papa Francesco in Vaticano.